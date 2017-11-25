Порошенко хочет, чтобы Россия признала Голодомор геноцидом украинцев и покаялась

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что в будущем Россия признает Голодомор геноцидом украинского народа. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня в Киеве во время траурных мероприятий в связи с Днем памяти жертв голодоморов.

Читайте такжеПорошенко: нужно принять закон о введении ответственности за непризнание Голодомора и Холокоста«Хотелось бы, чтобы пусть не мы, а лучше, чтобы мы, а не наши дети, дождались невероятного: чтобы в России произошли такие изменения, при которых российская новая элита также признала бы Голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него», - отметил он.

По словам Порошенко, Российская Федерация сама себя записала в правопреемницы Советского Союза.

«Следовательно, хочет того или нет, взяла на себя не только активы бывшего СССР, но и ответственность за преступления советского режима. К сожалению, пока эти преступления они только оправдывают тем, что, мол, конфискация зерна в украинских селах обеспечила средствами индустриализацию. Получается у крестьян Украины принудительно забирали жизни, чтобы обеспечить великодержавное величие России», - заявил президент.

Как известно, сегодня в Украине чествуют память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

По данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи, потери населения в Украине из-за сверхсмертности во время Голодомора в 1930-х годах составили 3,9 млн человек.

На сегодняшний день 14 стран на уровне парламентов признали Голодомор в Украине 1932-33 годов геноцидом.