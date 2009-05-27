Пираты пытают украинских моряков с судна «Ариана» - данные СМИ

Сомалийские пираты пытают украинских моряков с захваченного в плен судна "Ариана".

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщила мать второго механика судна Лариса МУРУГОВА, которой позвонил сын.

По словам Л.МУРУГОВОЙ, ей позвонил сын. Она рассказала, что пленникам "связывают руки", их "бросают на горячую палубу, а там 50 градусов жары, бьют плетями, только слышно, как автоматы щелкают".

Л.МУРУГОВА сообщила, что пираты сами дают телефон захваченным морякам. Морские разбойники надеются, что рассказы пленников о жестоком обращении помогут им скорее получить выкуп.

Между тем, по словам Л.МУРУГОВОЙ, родным не сообщают о ходе переговоров, а моряки по телефону говорят, что у них уже заканчиваются запасы воды и еды. За освобождение судна пираты требуют 10 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, балкер «Ариана» с украинским экипажем (24 чел.) был захвачен сомалийскими пиратами 2 мая. Корабль следовал из Бразилии на Ближний Восток и вез 35 тыс. тонн сои.

Владельцем судна числится компания Candela Shipping, зарегистрированная на Мальте, оператор – британская Seven Seas Maritime.