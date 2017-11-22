В Зимбабве танцами встретили новость об отставке Мугабе, стало известно имя его преемника (видео)

Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, которого ранее отстранил от должности многолетний лидер страны Роберт Мугабе, в течение ближайших 48 часов намерен взять на себя управление страной. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя правящей партии Зимбабве ЗАНУ-ПФ.

Ранее Мнангагва призвал Мугабе покинуть свой пост. В своем заявлении бывший вице-президент подчеркнул, что пока он находится за пределами Зимбабве и вернется в страну только тогда, когда ему гарантируют безопасность. Кандидатуру Мнангагвы в качестве лидера Зимбабве поддерживает ЗАНУ-ПФ.

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Во вторник спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда зачитал письмо президента страны Роберта Мугабе, в котором тот сообщил о своей добровольной отставке. В ответ члены парламента устроили овации и танцы прямо в зале законодательного органа страны. Видео обнародованона YouTube-канале издания Meduza. На улицах столицы Зимбабве Хараре начался праздник – люди вышли с песнями и танцами, водители автомобилей сигналили. Роберт Мугабе руководил Зимбабве в течение 37 лет.