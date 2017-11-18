У берегов Японии буксир столкнулся с эсминцем ВМС США
20:41, 18 ноября 2017Мир
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На корабле никто не пострадал, а эсминцу нанесён минимальный вред, у него царапины на боку
Иллюстрация REUTERS
В центральной Японии эсминец ВМС США USS Benfold столкнулся с местным буксиром, сообщает Reuters.
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"На корабле никто не пострадал, а USS Benfold нанесён минимальный вред, у него царапины на боку", - говорится в сообщении Седьмого флота США.
Также сообщается, что по неустановленной причине на буксире не справились с управлением. Инцидент будет расследоваться.
Как сообщал УНИАН, в августе ракетный эсминец США USS John S. McCain столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, который ходит под флагом Либерии.
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