У берегов Японии буксир столкнулся с эсминцем ВМС США

В центральной Японии эсминец ВМС США USS Benfold столкнулся с местным буксиром, сообщает Reuters.

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"На корабле никто не пострадал, а USS Benfold нанесён минимальный вред, у него царапины на боку", - говорится в сообщении Седьмого флота США.

Также сообщается, что по неустановленной причине на буксире не справились с управлением. Инцидент будет расследоваться.

Как сообщал УНИАН, в августе ракетный эсминец США USS John S. McCain столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, который ходит под флагом Либерии.