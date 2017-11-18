Многотысячные протесты в Зимбабве: все требуют отставки президента (фотогалерея)

В субботу, 18 ноября, в столице Зимбабве Хараре проходит многотысячная акция в поддержку отставки президента страны Роберта Мугабе, сообщает The Guardian.

Читайте такжеВоенные в Зимбабве отправили "друга Путина" Мугабе под домашний арест

"В акции протеста принимают участие несколько десятков тысяч человек. Протестующие вышли в центр Хараре с национальными флагами и плакатами с призывом к Мугабе сложить полномочия", - говорится в сообщении.

Подобные акции ожидаются и в других городах, сообщает EWN. Туда уже направляются автобусы с протестующими.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказывается досрочно уходить в отставку, настаивая на том, что он является единственным законным правителем страны.

В пятницу, 17 ноября, Мугабе впервые появился на публике после военного переворота в стране.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября военные взяли под стражу президента Роберта Мугабе и его жена Грейс после того, как командующий армией Зимбабве Константин Чивенга пригрозил вмешаться в кадровые чистки.

Мугабе на прошлой неделе уволил вице-президента Эммерсона Мнангагву и обвинил его в попытке захватить власть. Мнангагву долгое время считали вероятным преемником 93-летнего Мугабе. По данным СМИ, на его должность Мугабе хотел назначить собственную жену - Грейс Мугабе.