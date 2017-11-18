КНДР исключает переговоры с США о ядерном оружии

Северная Корея исключает переговоры с Вашингтоном, пока продолжаются совместные военные учения США и Южной Кореи. При этом в КНДР подчеркнули, что ядерная программа Пхеньяна будет оставаться сдерживающим фактором против ядерной угрозы США.

Об этом в интервью Reuters заявил посол Северной Кореи при Организации Объединенных Наций в Женеве Хан То Сонг, передает Европейская правда.

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Отмечается, что Южная Корея и Соединенные Штаты согласились в пятницу продолжать работать над мирным решением северокорейского ядерного кризиса, однако американский посол заявил, что трудно оценить намерения Северной Кореи, поскольку "сигнала нет".

Когда Хана спросили об этих двусторонних переговорах в Сеуле, он ответил: "Пока существует постоянная враждебная политика против моей страны с стороны США и до тех пор, пока продолжаются военные игры на нашем пороге, переговоров не будет".

Как сообщал УНИАН, накануне министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что возможность переговоров между США и Северной Кореей существует в случае отказа последней от испытаний и разработке ядерной и ракетной программ.