В Пентагоне назвали условия для переговоров между США и КНДР

Возможность переговоров между США и Северной Кореей существует в случае отказа последней от испытаний и разработки ядерной и ракетной программ.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает Reuters.

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"В случае, если они прекратят испытания, прекратят разработку, остановят экспорт вооружений - тогда появится возможность для разговора", - заявил Мэттис.

Он также отметил, что США пристально мониторят, почему в КНДР не было ракетных запусков в последнее время, но отказался называть возможные причины этого.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп предостерег Северную Корею, что мир не потерпит ее «ядерного шантажа», и пообещал устроить всемирную кампанию «максимального давления» на Пхеньян, в частности со стороны Китая.