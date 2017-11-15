Палата представителей приняла оборонный бюджет США на 2018 год

Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Общие военные расходы на год составят почти $700 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

За принятие оборонного бюджета проголосовали 356 членов палаты представителей, 70 проголосовали против.

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Базовый бюджет Пентагона — $626,4 млрд. На поддержание военных операций США за рубежом потратят $65,8 млрд. На дополнительные меры по развитию противоракетной обороны выделят еще $5,9 млрд.

Кроме того, в бюджете предусмотрено $4,5 млрд на реализацию инициативы по сдерживанию России в Европе.

Также в бюджете предусмотрены $350 млн на военную помощь Украине.

Ранее УНИАН сообщал, что комитеты по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США и Сената утвердили проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 миллионов военной помощи для Украины, в том числе в виде летального оружия.