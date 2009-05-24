Шаттл "Атлантис" приземлился на запасной аэродром

Шаттл "Атлантис" приземлился в воскресенье на 22-й военно-воздушной авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

Как передает РИА «Новости», шаттл закончил маневрирование по посадочной полосе, его обследуют специалисты НАСА. Рядом с челноком расположились несколько сервисных автомобилей. Инженерам предстоит охладить поверхность корабля, а также проверить системы на излучение и различные протечки. Только после этого экипаж получит команду на выход из "Атлантиса". Экипаж осмотрят медики, после чего астронавты смогут увидеться с семьями и, возможно, дадут небольшую пресс-конференцию.

"Во время посадки проблем не возникло, шаттл сел в штатном режиме в 11.39 по восточноамериканскому времени. Все системы отработали штатно. Миссию можно назвать очень успешной, все ее задания выполнены. Астронавты находятся в челноке и готовятся к выходу", - сообщил представитель НАСА.

Экипаж "Атлантиса" ожидал команды на посадку три дня, но из-за дождей во Флориде НАСА не разрешало приземление на мыс Канаверал. В итоге было принято решение о посадке на базе Эдвардс. Этот аэродром является резервным для НАСА, и агентство старается его не использовать, так как посадка на западном побережье обходится бюджету США дороже почти на 1,5 миллиона долларов.

Через 8-9 дней «Атлантис» на специально оборудованном «Боинге-747» будет перевезён в космический центр Кеннеди во Флориду.

Астронавты 125-й экспедиции шаттла провели в космосе 12 дней и 21 час, за которые пять раз выходили в открытый космос для ремонта телескопа "Хаббл". Этот телескоп считают одним из самых важных научных инструментов за всю историю освоения космоса.