Главные часы Осло теперь играют песню победителя «Евровидения»
12:20, 24 мая 2009Мир
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Песня стала почти что вторым гимном
Главные часы Норвегии, расположенные на башне ратуши в Осло, теперь шесть раз в сутки вызванивают мелодию песни Fairytale, которая принесла стране победу на «Евровидении», передает Газета.Ru.
Это будет продолжаться в течение ближайших нескольких недель. Столичные жители, которые привыкли к классическому репертуару, ничего не имеют против такого обращения с одним из национальных символов страны и не осуждают мастера Вегара САНДХОЛЬТА, отвечающего за главные часы столицы. Напротив, они поддерживают эту инициативу, поскольку песня Александра Рыбака стала, по мнению многих, практически вторым гимном страны.
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