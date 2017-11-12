У границ Латвии зафиксировали два российских истребителя

00:41, 12 ноября 2017
Мир
407 0

Вблизи границ Латвии обнаружили два российских истребителя Су-27.

Иллюстрация REUTERS

Вблизи границ Латвии были замечены два российских военных самолета-истребителя Су-27. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальных вооруженных сил страны в Twitter.

Отмечается, что самолеты, которые патрулировали небо над нейтральными водами Балтийского моря, заметили вблизи морской границы страны два истребителя Су-27 Вооруженных сил России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #истребители РФ Латвия Су-27