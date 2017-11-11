В Валенсии проходит демонстрация в поддержку национального единства Испании (фоторепортаж)

В Валенсии проходит демонстрация в поддержку национального единства. Об этом сообщает Reuters.

Протестующие с испанскими и валенсийскими флажками маршируют во время демонстрации.

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Ранее сообщалось, что Конституционный суд Испании признал резолюцию о независимости Каталонии недействительной.