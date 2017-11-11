В Валенсии проходит демонстрация в поддержку национального единства Испании (фоторепортаж)
15:30, 11 ноября 2017Мир
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Протестующие с испанскими и валенсийскими флажками маршируют во время демонстрации.
В Валенсии проходит демонстрация в поддержку национального единства. Об этом сообщает Reuters.
Протестующие с испанскими и валенсийскими флажками маршируют во время демонстрации.
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Ранее сообщалось, что Конституционный суд Испании признал резолюцию о независимости Каталонии недействительной.
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