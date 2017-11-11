Путин ушел от ответа на вопрос о новом президентском сроке

Президент России Владимир Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, передает ТСН.

Читайте такжеПутин накануне выборов хочет расширить полномочия российской НацгвардииОб этом он сообщил на итоговой пресс-конференции на саммите АТЭС, который проходит во вьетнамском Дананге.

"Время придет, поговорим на эту тему", - сказал Путин в ответ на вопрос: "Когда уже наконец? Мы уже устали ждать".

В начале октября Путин также заявлял, что еще не определился, будет ли участвовать в президентских выборах в марте 2018 года.