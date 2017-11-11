Путин ушел от ответа на вопрос о новом президентском сроке
14:52, 11 ноября 2017Мир
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Путин решил пока не разглашать свои планы относительно возможного участия в президентских выборах, которые пройдут в России уже через несколько месяцев.
REUTERS
Президент России Владимир Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, передает ТСН.
Читайте такжеПутин накануне выборов хочет расширить полномочия российской НацгвардииОб этом он сообщил на итоговой пресс-конференции на саммите АТЭС, который проходит во вьетнамском Дананге.
"Время придет, поговорим на эту тему", - сказал Путин в ответ на вопрос: "Когда уже наконец? Мы уже устали ждать".
В начале октября Путин также заявлял, что еще не определился, будет ли участвовать в президентских выборах в марте 2018 года.
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