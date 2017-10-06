Путин изображает обновление власти накануне безальтернативных выборов, увольняя губернаторов - СМИ

Вместо коммуниста Вадима Потомского руководить Орловской областью будет другой коммунист - 39-летний секретарь московского горкома КПРФ Андрей Клычков, сообщает Би-би-си.

Предыдущий глава области Вадим Потомский написал заявление об увольнении по собственному желанию, говорится в официальном сообщении на сайте Кремля. На просьбу Би-би-си прокомментировать свою отставку Потомский сказал, что "это решение президента". Когда корреспондент Би-би-си спросил, почему губернатор решил написать заявление об увольнении, в ответ бывший губернатор бросил трубку.

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В мае 2017 года губернатор вступился за местного епископа Нектария, который дорогостоящей Land Cruiser за 6 млн руб. "Бог не фраер, он все видит", - прокомментировал он скандал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В 2016 году в Орле открыли памятник Ивану Грозному. Памятник вызвал широкую общественную дискуссию. Потомский уверял, что среди жителей города проведен опрос, и большинство высказалось за установку памятника, однако местные активисты и социологи уверяли, что не видели ни того, как проводился этот опрос, ни его результатов.

Однако карьера Потомского не закончена. Теперь он назначен заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

Это седьмой губернатор, отправленный в отставку за последние две недели. Ранее президент РФ Владимир Путин сменил губернаторов Самарской, Нижегородской областей, Ненецкого автономного округа, губернатора Красноярского края, главу Дагестана и главу Приморского края.

Ранее СМИ со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщали, что грядут массовые перестановки во власти. Менее чем через полгода в России пройдут президентские выборы. Формально кампания еще не началась, но ожидается, что на эти выборы снова выдвинется Путин.

Опрошенные Би-би-си эксперты утверждают, что с учетом предсказуемости кампании и отсутствия на предстоящих выборах конкуренции Кремль пытается удовлетворить запрос общества на эту конкуренцию и на перемены за счет символической смены руководителей регионов. Обновление власти - одно из очевидных направлений курса администрации президента в ходе кампании, а обновление региональной власти - одно из очевидных ее слагаемых, утверждают политологи.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле пригрозили преследованием за призывы выйти на митинги в день рождения Путина 7 октября.