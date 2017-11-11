В Сирии боевики заявили о подрыве колонны с российскими военными (фото)

Боевики объединения «Хайат Тахрир аш-Шам» заявили о подрыве возле авиабазы ​​Хмеймим в сирийской провинции Латакия колонны российского военного конвоя. Об этом сообщает Al Masdar News (AMN).

Теракт, по информации боевиков, совершил один из членов «Хайат Тахрир аш-Шам». Смертник, как утверждают в организации, направил в колонну российских военных «заполненный взрывчаткой автомобиль».

В подтверждение своих заявлений террористы предоставили несколько фотографий. На одной из низ виден момент взрыва, на остальных, как пишет AMN, — предположительно, российские бронемашины.

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Однако сирийские силы безопасности, как уточняет AMN, говорят о «совершенно разных версиях» случившегося. Так, неназванный источник признал, что взрыв действительно произошел. По его данным, он случился вечером 10 ноября, однако причиной взрыва стало то, что российский самолет незадолго до посадки на близлежащем аэродроме случайно сбросил запасной топливный бак. Он подчеркнул, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Сирии от "Исламского государства" освободили последний город.