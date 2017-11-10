Мятежная Каталония: суд отправил за решетку еще одного высокопоставленного борца за независимость

Верховный суд Испании удовлетворила требование прокуратуры арестовать спикера парламента Каталонии Карме Форкадель, сообщает El Mundo.

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В ходе слушаний, проходивших в четверг в верховном суде Испании, Форкадель заявила, что признает применение 155-й статьи конституции испанским правительством, что позволило ввести в автономном сообществе прямое правление центральных властей. Аналогичное заявление сделали Луис Короминас и Луис Гино. При этом они назвали провозглашение независимости Каталонии "исключительно символическим".

Издание пишет, что гособвинение настаивало на «безоговорочном тюремном заключении», однако суд оставил спикеру право выхода на свободу в случае внесения залога в размере 150 тысяч евро.

Еще четырем членам президиума каталонского парламента - Луису Короминасу, Луису Гино, Анне Симо и Рамоне Барруфет - суд дал неделю на внесение залога в 25 тысяч евро за каждого. В случае выплаты залога у бывших депутатов будут изъяты паспорта, они также должны будут еженедельно являться в суд и не смогут покидать территорию Испании.