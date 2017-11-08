Польша увеличит количество рабочих виз для украинцев

Польша почти в полтора раза увеличит количество рабочих виз для украинцев. В этом году страна планирует выдать около 900 тысяч разрешений. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает ТСН со ссылкой на программу "Завтрак с "1+1".

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В прошлом году страна выдала 1 миллион 300 тысяч виз, из которых 650 тысяч - с правом на работу. Граждане Украины, которые работают в Польше, ежегодно присылают домой почти 5 миллиардов евро.

Как известно, Польша не будет принимать беженцев из-за избытка украинцев.