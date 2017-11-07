В России отреагировали на возможный запрет гимна на Олимпиаде-2018

Это продолжение кампании по давлению на Москву и ущемление прав спортсменов. Об этом заявила начальник отдела департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Татьяна Шлычкова, передают Ведомости.

Читайте такжеУкраинский антидопинговый центр требует отстранить Россию от Олимпиады-2018Как сообщал УНИАН, Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить участие российских спортсменов в церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) или исполнение национального гимна. Это связано с допинговыми скандалами.

В госдуме назвали это способом давления на Россию и провокацией, которая направлена на «деморализацию сборной России», заявил председатель комитета госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Эту ситуацию прокомментировал и Дмитрий Песков: «Мы надеемся, что взаимодействие с МОК продолжится и все вопросы будут сняты».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.