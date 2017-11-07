В Сирии на фугасе подорвались четверо российских пропагандистов

Четверо журналистов российских телеканалов "Звезда" и НТВ, а также пятеро военных ВС РФ получили ранения в Сирии в результате подрыва управляемого фугаса террористов. Об этом сообщает "ТАСС".

Их жизням, согласно докладу с места, ничего не угрожает. Все пострадавшие эвакуированы на российскую авиабазу Хмеймим.

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Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2017 года в Сирии умер, как минимум, 131 российский гражданин.