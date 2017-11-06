В Германии мужчина с ножом взял в заложники чиновницу

В ФРГ полиция захватила 28-летнего мужчину, который утром 6 ноября захватил в заложницы сотрудницу отдела по делам защиты детей в немецком городе Пфаффенхофен-на-Ильме в федеральной земле Бавария. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bild.

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По данным издания, женщина получила небольшое ранение, ее здоровью ничто не угрожает. Полиция также сняла оцепление с района. Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина взял в заложники 31-летнюю чиновницу. Полицейские оцепили здание и выставили на крышах близлежащих домов снайперов.

По данным телерадиокомпании BR24, нападение может быть связано с вопросом опеки над детьми. Мотивы мужчины выясняются. По данным полиции, нападавший проживал в Ингольштадте.

Как сообщал УНИАН, в сентябре мужчина с мачете захватил заложников в одном из банков в штате Теннесси.