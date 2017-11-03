В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа во Вьетнаме

21:07, 03 ноября 2017
Мир
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В Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина с Трампом во Вьетнаме.

Иллюстрация / REUTERS

Возможная встреча между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на саммите АТЭС во Вьетнаме сейчас согласовывается, сообщил Кремль в пятницу, передает Reuters.

“Мы не исключаем возможности проведения такой встречи, действительно, она сейчас согласовывается. И как только прояснятся в результате взаимного согласования все детали, мы проинформируем вас”, - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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“Любой контакт президентов России и США, важность такого контакта и значимость для всех международных дел трудно переоценить”.

Белый дом в конце октября сообщил, что Трамп, возможно, встретится с Путиным во время саммита АТЭС во Вьетнаме, однако договоренности пока нет.

Саммит АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге 10-11 ноября.

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Теги: #встреча Трампа и Путина во Вьетнаме#самит АТЭС