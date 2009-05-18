Президента Литвы избрали в первом туре

Еврокомиссар по бюджету и финансовому программированию Даля Грибаускайте победила в первом туре выборов президента Литвы. По предварительным данным, она набрала 68,39% голосов, явка составила 50,63%.

Как было объявлено на специальной пресс-конференции, эти данные базируются на сведениях с 1 тысячи 765 избирательных участков из 2 тысяч 035 и будут уточняться, но перевес столь значительный (у идущего вторым лидера социал-демократической партии 12,21% голосов), что итог вряд ли изменится. Это будет второй случай, когда президента в Литве выбрали в первом туре, после избрания в 1993 г. Альгирдаса Бразаускаса.

С победой Грибаускайте уже поздравил премьер Андрюс Кубилюс, который посетил ее избирательный штаб. После встречи Грибаускайте заявила журналистам, что в ближайшее время встретится с главой кабинета.

"12 июля, после инаугурации, моей первой задачей будет оценить работу правительства и в течение 15 дней представить нового премьера. А то, что кое-какие министры меня не устраивают, я говорила в течение всей избирательной компании, и своего мнения не изменила", - цитирует РИА «Новости».

По конституции, с приходом нового президента правительство должно сложить полномочия.

Грибаускайте 1956 г.р., по образованию экономист: закончила Ленинградский университет и стажировалась по специальной программе в Джорджтаунском университете в США. В 90-е годы работала в системе МИД, активно участвовала в переговорах с ЕС, в 1996-1999 годах работала в посольстве Литвы в США, в 2000-2001 годах была вице-министром иностранных дел. В 1999-2000 годах и 2001-2004 годах - вице-министр финансов, вплоть до назначения еврокомиссаром.

Владеет русским, польским, английским и французским языками. Не замужем.