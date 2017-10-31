Проплаченную политрекламу РФ в Facebook могли видеть более 125 миллионов американцев

В Facebook предоставили данные о количестве пользователей, которые в США могли видеть опубликованную российскими оперативниками в соцсети за последние два года, пишет Reuters.

Согласно информации издания, 126 миллионов американских юзеров могли видеть посты, большинство из которых касались политики.

Читайте такжеFacebook ищет сотрудников среди госслужащих и разведчиков - Bloomberg

Отмечается, что политреклама предположительно могла охватить половину населения США, которое имеет право голосовать.

Как сообщал УНИАН ранее, Facebook принял решение обязать пользователей раскрывать данные о заказчиках политической рекламы, которая публикуется в соцсети. Об этом рассказал основатель и руководитель соцсети Марк Цукерберг. "Когда кто-то оплачивает политическую рекламу на телевидении или в других средствах массовой информации, они обязаны по закону раскрывать, кто платил за нее. Теперь мы привносим в Facebook еще более высокий уровень прозрачности", -написал он.