СМИ: Илон Маск завел роман со звездой "50 оттенков серого" (видео)

У основателя компаний Paypal и Tesla, инженер Илон Маск, чье состояние оценивается в $12,5 миллиардов, новый роман с актрисой Дакотой Джонсон.

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Со своей уже бывшей актрисой Эмбер Херд Маск познакомился в 2013 году. Тогда Херд встречалась с Джони Деппом, но Маск не терял надежды. В январе 2017 года Эмбер развелась с Деппом, и Илон напомнил о себе.

Спустя пару месяцев после начала романа Илон познакомил актрису со своими детьми от первого брака — у предпринимателя пятеро сыновей. По слухам, Эмбер всеми силами пыталась ускорить свадьбу с миллиардером, но того напугал напор невесты.

Сам Илон Маск говорил, что разрыв с актрисой произошёл из-за напряжённых рабочих графиков, хотя сплетники уверены, что его смущало прошлое его девушки: роман с женщиной (актриса три года встречалась с женщиной-фотографом Тасей Ван Ри), громкий развод, а также некие факты, о которых ему не было известно раньше.