Американцы захватили в Аденском заливе 17 пиратов
17:15, 14 мая 2009Мир
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Военные высадились на главном судне
Американские военные моряки захватили 17 пиратов после того, как отбили их атаку на египетский корабль в Аденском заливе.
Как сообщает "Газета.ру", военные также высадились на предполагаемом главном судне пиратов – более крупном корабле, на котором те базировались.
Плененные пираты находятся на американском корабле Gettysburg, где их допрашивают.
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