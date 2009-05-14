Американцы захватили в Аденском заливе 17 пиратов

Американские военные моряки захватили 17 пиратов после того, как отбили их атаку на египетский корабль в Аденском заливе.

Как сообщает "Газета.ру", военные также высадились на предполагаемом главном судне пиратов – более крупном корабле, на котором те базировались.

Плененные пираты находятся на американском корабле Gettysburg, где их допрашивают.