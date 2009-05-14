Самолет премьера Македонии сломался в воздухе

Правительственный самолет, на борту которого находился премьер Македонии Никола Груевский, совершил сегодня вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя. Об этом сообщило Македонское информационное агентство МIА.

По его информации, "после взлета из аэропорта столицы Бельгии, когда авиалайнер главы македонского кабинета министров находился на высоте 6 тысяч метров, у него отказали приборы показа высоты, а также радар".

"С учетом сложившейся ситуации, пилоты приняли решение вернуться в аэропорт Брюсселя, где совершили успешную посадку, в ходе которой ни один из пассажиров и членов экипажа не пострадал", - отмечается в сообщении.

Самолет премьера Македонии направлялся в Париж, где Никола Груевский должен был провести переговоры с президентом Франции Николя Саркози, отмечает ИТАР-ТАСС. Не исключено, что македонской делегации будет предоставлен резервный самолет.

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