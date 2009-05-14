В Украине пройдет Фестиваль европейского кино

В рамках празднования Дня Европы в Украине состоится Фестиваль европейского кино, который будет проходить с 3 по 10 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.

Говоря о праздновании Дней Европы в Украине, он отметил, что поражен масштабами их празднования. «Наверное, в странах ЕС Дни Европы не празднуются на таком уровне, как в Украине», - сказал он.

По словам Ж.ПИНТУ ТЕЙШЕЙРЫ, в этом году во время Дней Европы в Украине больше внимания будет уделяться празднованию в регионах.

Он напомнил, что День Европы в Киеве состоится 16 мая. Как всегда, будет работать европейский городок, будут происходить публичные дебаты, в которых могут принять участие украинские граждане. Ж.ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА отметил, что с сегодняшнего дня 18 послов стран ЕС будут посещать университеты Киева, встречаться со студентами и рассказывать об отношениях между ЕС и Украиной.

Кроме того, по словам председателя Представительства ЕК в Украине, есть «амбициозная программа» празднования Дней Европы на западе, востоке Украины и в Крыму.

В частности, планируется, что группа послов стран ЕС посетит ряд городов Украины, встретится с представителями местной власти и побывает на предприятиях, в которых привлечены инвестиции стран ЕС.

Он также сообщил, что в Крыму празднования Дня Европы будет проходить 4-6 июня. Планируется открыть Информационный центр ЕС в Севастополе и Симферополе. «Уже пришло время переименовать День Европы в месяц Европы, учитывая продолжительность этих мероприятий», - сказал он.

Ж.ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА также отметил, что на празднование не будут тратиться средства из бюджета Украины.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ сказал, что бюджет празднования Дня Европы будет состоять из спонсорских средств, за счет взносов неправительственных организаций и бизнесменов.

Он также отметил, что эти средства являются намного меньше, чем политические партии вкладывают в свою рекламу.

К.ЕЛИСЕЕВ также напомнил, что празднование Дня Европы в Украине состоится уже в седьмой раз. «Этот праздник является общенациональным, и приятно, что с каждым годом все больше привлекается к нему разных органов и учреждений», - сказал он.