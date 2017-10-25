СМИ рассказали о сексуальных домогательствах в Еврокомиссии

Чиновники Еврокомиссии, в среднем, подаюь одну жалобу о сексуальных домогательствах против своих коллег ежемесячно в течение последних пяти лет, пишет The Telegraph.

По данным источников, с 2012 года насчитывается 65 жалоб, в результате которых было выдвинуто "дисциплинарное взыскание за несоответствующее поведение" для 20 сотрудников ЕК.

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При этом, за последние пять лет, четыре случая в год в среднем привели к санкциям, меньше трети из тех, о которых сообщалось. Настоящие уровне сексуальных домогательств, вероятно, гораздо выше, поскольку жертвы не сообщают о преследовании.

В самой комиссии заявляют, что имеют "нулевую терпимость к любым формам притязаний" и правила, чтобы предотвратить ее введения с 2006 года.

Как сообщал УНИАН ранее, евродепутатысообщили о случаях сексуальных домогательств в Европарламенте. Так, представитель фракции "зеленых", немецкий политик Терри Райнтке (Terry Reintke) в понедельник, 23 октября, заявила, что подобного рода притеснения на рабочем месте - ужасный пример превышения служебных полномочий.