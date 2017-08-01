В США трансгендер родил здорового ребенка (фото)

12:41, 01 августа 2017
Мир
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Трансгендер и его партнер воспитывают еще двух приемных детей.

Мальчик родился 14 июля / facebook.com/RebelPrinceTrys

В США трансгендер родил здорового малыша, которого назвали Лео, сообщает CGTN.

Мальчик родился 14 июля в Портленде. Малыш является первым биологическим ребенком трансгендера Тристана Риза и его партнера Биффа Чаплова.

facebook.com/RebelPrinceTrys

Сообщается, что Тристан, который родился женщиной, почти 10 лет употреблял тесторен. Впрочем он прекратил принимать гормоны после того, как год назад у него случился выкидыш.

facebook.com/RebelPrinceTrys

Пара также воспитывает двух приемных детей.

Как сообщал УНИАН ранее, в Великобритании первый беременный мужчина – трансгендер Хайден Кросс – родил ребенка - девочку по имени Тринити-Лей Луиза Кросс. Сам Хайден Кросс родился девочкой по имени Пэйдж, но впоследствии решил стать мужчиной. Он прошел курс гормональных инъекций и сделал операцию по смене пола.

Однако через некоторое время трансгендер приостановил процедуры по смене пола и решил родить ребенка. С помощью спермы донора, которого Хайден Кросс встретил на Facebook, он забеременел.

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