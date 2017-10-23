Экс-президент США готов отправиться в КНДР с миротворческой миссией

39-й президент США Джимми Картер готов отправиться в Северную Корею с миротворческой миссией. Впрочем, по его словам, эта идея не нашла отклика в администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.

Об этом Картер рассказал в интервью изданию The New York Times, обнародованном 22 октября, передает DW.com.

По словам Картера, он обсуждал свои посреднические услуги в разговоре с советником Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером, однако получил отрицательный ответ. "Я сказал, что если понадоблюсь, то буду в их распоряжении", - отметил экс-президент.

Картер также подчеркнул, что в США преувеличивают влияние Китая на КНДР. По его словам, Ким Чен Ын никогда не был в Китае и, в отличие от своего отца, не состоящего в близких отношениях с руководством КНР. "Я думаю, они уже обладают ядерным оружием, способным разрушить Корейский полуостров и Японию, достичь наших территорий в Тихом океане, а возможно и наших основных территорий", - отметил Картер, добавив, что "боится" нынешней ситуации и "не знает", что собирается сделать руководство КНДР.

Джимми Картер был президентом США с 1977 до 1981 года. 93-летний политик является обладателем Нобелевской премии мира за 2002 год и неоднократно принимал участие в миротворческих миссиях в КНДР и других странах. Благодаря его усилиям из северокорейской тюрьмы в 2010 году был освобожден гражданин США Айджалон Гомес.

Читайте такжеВ Пхеньяне заявили, что не намерены вести переговоры по ядерному оружию

Напомним, в сентябре КНДР осуществила шестое испытание ядерного оружия, которое стало самым мощным в истории страны. Пхеньян заявил, что испытал водородную бомбу. В ответ на это Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против КНДР.

Беспокойство во многих странах мира из-за вероятной угрозы ядерной войны вызвал также последний обмен резкими заявлениями президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Трамп заявлял ранее, что дипломатические усилия в отношении КНДР являются "пустой тратой времени". Впрочем, впоследствии госсекретарь США Рекс Тиллерсон поддержал дипломатическое решение конфликта - "до первой бомбы".