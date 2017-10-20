Коалиция США подтвердила полное освобождение Ракки в Сирии от ИГ

Возглавляемая США коалиция по борьбе с боевиками террористической организации «Исламское государство» в своем твиттере подтвердила освобождение сирийской Ракки от боевиков.

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«Коалиция поздравляет наших партнеров из «Сирийских демократических сил» в связи с объявлением об освобождении Ракки в Сирии от оккупации ИГ», — говорится в тексте сообщения.

В коалиции подчеркнули, что потеря Мосула и Ракки «Исламским государством» является поворотной точкой в борьбе с террористами.

Ранее сирийские курды объявили об освобождении Ракки от ИГ.