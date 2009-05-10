Сомалийские пираты освободили двух украинцев
15:07, 10 мая 2009Мир
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Информация посольства Украины в Италии
Сомалийские пираты освободили судно "Malaspina Castle", под флагом Панамы, среди членов экипажа которого двое граждан Украины.
Об этом сообщила пресс-служба МИД со ссылкой на информацию посольства Украины в Итальянской Республике.
Пираты освободили судно 9 мая. По информации представителей итальянской компании-оператора "Bnavi Ship Management S.r.l" все члены экипажа чувствуют себя нормально.
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