Сомалийские пираты освободили двух украинцев

Сомалийские пираты освободили судно "Malaspina Castle", под флагом Панамы, среди членов экипажа которого двое граждан Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД со ссылкой на информацию посольства Украины в Итальянской Республике.

Пираты освободили судно 9 мая. По информации представителей итальянской компании-оператора "Bnavi Ship Management S.r.l" все члены экипажа чувствуют себя нормально.

Украинская правда