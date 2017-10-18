В США мужчина убил трех человек в бизнес-парке и скрылся

Три человека были убиты в результате нападения стрелка в городе Эджвуд в 30 км от Балтимора (штат Мэриленд). Еще два пострадавших находятся в критическом состоянии, передает РБК.

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Преступник открыл стрельбу в бизнес-парке, после чего скрылся. Мотивы стрелявшего неизвестны, полиция ведет его розыск. Предполагается, что он скрылся на красном Dodge с номерами соседнего штата Делавэр, сообщает CBS.

Жителям рекомендовано не посещать бизнес-парк. Офисные здания и школы в округе закрыты. Собеседники балтиморского телеканала WBAL TV сообщили, что, находясь в офисах, незадолго до начала стрельбы они слышали на улице громкую ссору. По одной из версий, именно эта перепалка переросла в драку, которую один из ее участников решил разрешить при помощи оружия.