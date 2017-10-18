Беременная третьим ребенком Кейт Миддлтон рассказала, когда ожидать пополнения в королевской семье

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям сообщили, что их третий ребенок увидит свет в апреле 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Кенгстинского дворца в Twitter.

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"Герцог и герцогиня Кембриджские рады подтвердить, что ожидают ребенка в апреле 2018 года", — говорится в сообщении.

Отметим, что третий ребенок Кейт Миддлтон родится за месяц до того, как дочери супругов, Шарлотте, исполнится 3 года и за 3 месяца до пятилетия принца Джорджа. Пока не известно точно, где будет рожать Кейт Миддлтон (говорили даже про домашние роды), но скорее всего это будет частное крыло "Линдо" госпиталя Святой Марии в центре Лондона.