На что рассчитывает в Киеве Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергй ЛАВРОВ в ходе рабочего визита в Киев рассчитывает всесторонне обсудить российско-украинские отношения с упором на международную деятельность.

"Рассчитываем на всесторонний обзор наших отношений с упором на международную деятельность", - сказал он журналистам по прибытии в Киев, сообщает РИА «Новости».

Также он сообщил, что проект соглашения между Украиной и Россией о реадмиссии практически готов к подписанию.

"Мы планируем обсудить договор (в ходе визита). Проект находится в достаточной степени готовности, есть некоторые технические детали, которые предстоит доголосовать", - сказал он.

"Наша главная цель, чтобы этот договор в том виде, в котором он будет подписан, не расходился с обязательствами, которые Россия взяла на себя в рамках аналогичных взаимоотношений с Европейским союзом", - отметил российский министр.

По его словам, "наши украинские коллеги знают о нашей позиции, мы знаем об их".

"Договоренность возможна, и чем скорее он (договор) будет подписан, тем лучше", - сказал глава МИД РФ.

Россия и Украина более четырех лет ведут переговоры о заключении соглашения о реадмиссии, то есть о взаимной выдаче нелегальных мигрантов.

Глава МИД РФ по прибытии в Киев возложил венок к памятнику генералу Ватутину по случаю 63-й годовщины освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября состоится рабочее заседание Подкомитета по международному сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА и министра иностранных дел Российской Федерации С.ЛАВРОВА.

Также запланированы встречи С.ЛАВРОВА с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.

31 октября министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК сообщил, что соглашение о реадмиссии между Украиной и Россией может быть подписано до конца 2006 года. «Оно (соглашение) уже готово, оно находится уже на окончательном согласовании. И я думаю, что до конца года может быть подписано», - сказал министр.