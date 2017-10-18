За год Трамп обеднел на $600 миллионов долларов и потерял 92 позиции в рейтинге самых богатых людей США (видео)
10:40, 18 октября 2017Мир
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Сейчас состояние Трампа оценивается в чуть более 3 миллиардов долларов.
Дональд Трамп / REUTERS
Дональд Трамп за год потерял 92 позиции в рейтинге самых богатых людей США. Об этом говорится в сюжете ТСН.
За год президент не досчитался шестисот миллионов долларов. Сейчас состояние Трампа оценивается в чуть более 3 миллиардов долларов. Он находится на 248 месте в рейтинге 400 богачей США.
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Уже традиционно самым богатым человеком планеты остается Билл Гейтс. Его состояние эксперты оценивают в 89 миллиардов долларов.
Дональд Трамп за год потерял 92 позиции в рейтинге самых богатых людей США
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