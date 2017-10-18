За год Трамп обеднел на $600 миллионов долларов и потерял 92 позиции в рейтинге самых богатых людей США (видео)

Дональд Трамп за год потерял 92 позиции в рейтинге самых богатых людей США. Об этом говорится в сюжете ТСН.

За год президент не досчитался шестисот миллионов долларов. Сейчас состояние Трампа оценивается в чуть более 3 миллиардов долларов. Он находится на 248 месте в рейтинге 400 богачей США.

Читайте такжеРоналду стал 2-м в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы - Forbes

Уже традиционно самым богатым человеком планеты остается Билл Гейтс. Его состояние эксперты оценивают в 89 миллиардов долларов.