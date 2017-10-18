Разрушенную и опустошенную Ракку показали с беспилотника (видео)

03:32, 18 октября 2017
Мир
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На видеозаписи видны пустынные улицы и почти разрушенные здания.

Разрушенные здания Ракки / REUTERS

Телеканал CNN опубликовал снятую с беспилотника видеозапись в сирийском городе Ракка, который был освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство».

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На видеозаписи видны пустынные улицы и почти разрушенные здания: в одном из районов города идет дым, по площади Paradise Square разъезжают внедорожники Демократических сил Сирии.

Также показаны стадион и национальный госпиталь в центре города, считавшиеся «последним оплотом» террористов.

Ранее стало известно, что сирийский город Ракка был полностью освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство».

Агентство Reuters сообщает, что сирийские повстанцы 17 октября заняли стадион в Ракке, где оставался последний очаг сопротивления террористов. Наступление на Ракку продолжалось около четырех месяцев.

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