Разрушенную и опустошенную Ракку показали с беспилотника (видео)

Телеканал CNN опубликовал снятую с беспилотника видеозапись в сирийском городе Ракка, который был освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство».

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На видеозаписи видны пустынные улицы и почти разрушенные здания: в одном из районов города идет дым, по площади Paradise Square разъезжают внедорожники Демократических сил Сирии.

Также показаны стадион и национальный госпиталь в центре города, считавшиеся «последним оплотом» террористов.

This drone video, filmed on the brink of ISIS' defeat in Raqqa, shows what may have been jihadists' last strongholds https://t.co/eg9SVW3Snhpic.twitter.com/SKd1PiWa5h — CNN International (@cnni) October 17, 2017

Ранее стало известно, что сирийский город Ракка был полностью освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство».

Агентство Reuters сообщает, что сирийские повстанцы 17 октября заняли стадион в Ракке, где оставался последний очаг сопротивления террористов. Наступление на Ракку продолжалось около четырех месяцев.