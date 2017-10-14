СМИ сообщили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ

Сирийский город Ракка был полностью освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник.

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По данным собеседника телеканала, оставшиеся в городе террористы сдались бойцам оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС).

Ранее сообщалось, что Демократические силы Сирии освободили старый город Ракки от боевиков террористической организации "Исламское государство".

Ракка была провозглашена столицей "Исламского государства", поскольку именно она стала первым городом, который полностью перешел под контроль террористической организации. В январе 2014 го боевики выбили из города отряды повстанцев Сирийской свободной армии, а правительство Сирии потерял контроль над городом еще раньше - весной 2013 года.