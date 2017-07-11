Освобождение Мосула: в своем поздравлении Трамп заявил, что дни ИГИЛ сочтены

Президент США Дональд Трамп направил поздравления премьер-министру Ирака Хайдеру аль-Абади с победой над террористической группировкой "Исламское государство" в Мосуле.

Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.

"Мы добились огромного успеха в противостоянии с ИГ – большего за последние шесть месяцев, нежели чем за годы, прошедшие с того момента, когда ИГ стала главной угрозой. Победа в Мосуле, городе, в котором ИГ когда-то провозгласила свой так называемый халифат, свидетельствует о том, что ее дни в Ираке и Сирии сочтены. Мы будем продолжать добиваться полного уничтожения ИГ", – подчеркнул Трамп.

Наземная операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года.

18 января 2017 года иракские военные полностью освободили восточные районы Мосула. 1 марта агентство Reuters сообщило об окончательном окружении террористов.

14 марта армия Ирака заявила, что контролирует более 40% территории Мосула.

29 июня правительственные силы Ирака заняли главную мечеть в Мосуле, в которой три года назад боевики ИГИЛ провозгласили халифат.

10 июля аль-Абади объявил об освобождении Мосула от ИГИЛ.