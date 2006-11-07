Совет Безопасности ООН с 49 раза избрал представителя от Латинской Америки

Генеральная ассаблея ООН приняла решение об избрании Панамы одним из 10 непостоянных членов Совета безопасности этой международной организации, сообщает AFP. Эта страна будет представлять в СБ ООН Латинскую Америку.

Решение об избрании Панамы стало компромиссом между позицией США, отстаивавших кандидатуру Гватемалы и Венесуэлой, претендовавшей на это место при поддержке своих союзников в регионе.

Члены делегаций представленных в ООН стран за четыре недели 48 раз безуспешно пытались сделать выбор между Венесуэлой и Гватемалой, пока не появилась компромиссная кандидатура Панамы.

Соединенные Штаты и их союзники выступали категорически против присутствия в СБ ООН Венесуэлы, чей президент не стесняется называть американского коллегу "алкоголиком" и "дьяволом", а Венесуэла и стоящие за ней антиамерикански настроенные страны не могли согласиться с кандидатурой Гватемалы, которую они сочли американской марионеткой.

Лента.ру