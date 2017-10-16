Facebook ищет сотрудников среди госслужащих и разведчиков - Bloomberg

Компания Facebook планирует нанимать на работу людей с доступом к информации о нацбезопасности в рамках мер по борьбе с манипулированием итогами выборов через свою социальную сеть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

По слова источника, говорившего на условиях анонимности, Facebook планирует использовать способность людей с таким доступом получать правительственную информацию о потенциальных угрозах. Компания пытается более активно сосредоточится на вопросе поиска подозрительных кампаний в социальных сетях.

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Люди, обладающие такими разрешениями часто бывают правительственными чиновниками или сотрудниками разведслужб. При этом, по словам человека, знакомого с вопросом, их статус может переноситься на работу в частном секторе, если позиция требует доступа к конфиденциальной информации. Ранее предоставленные разрешения становятся неактивными при уходе с госслужбы, но их можно снова активировать от имени Facebook.

Пресс-секретарь Facebook отказался от комментариев. В офисе директора Нацразведки США и Департамента внутренней безопасности не ответила на просьбы о представлении комментариев.

Ранее сообщалось, что комитет по разведке Палаты представителей конгресса США планирует опубликовать рекламу в Facebook, якобы купленную Россией во время выборов главы Штатов в 2016 году.