Правительственные силы Ирака взяли под контроль район к югу от Киркука

Иракская армия заявляет об установлении контроля над несколькими позициями, которые до сих пор в северной провинции Киркук контролировали курдские бойцы, как пишет "Радио свобода".

В обнародованном 16 октября заявлении армии Ирака говорится, что проправительственные силы взяли под контроль мосты, дороги и инфраструктуру, включительно с объектами нефтегазовой промышленности и электростанцией на юг от города Киркук. «Силы продвигаются дальше», – говорится в сообщении.

Представитель курдских сил, бригадный генерал Бахзад Ахмед подтвердил, что федеральные силы захватили промышленные районы к югу от Киркука в боях, что вызвали «большое количество жертв», но не привел конкретных цифр.

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Ранее иракское правительство заявило, что начали операцию по «обеспечению безопасности баз» в провинции Киркук, захваченных бойцами курдского ополчения пешмерга в 2014 году, когда на севере Ирака значительные территории контролировала группировка «Исламское государство».

Представители властей США 15 октября призвали иракские и курдские силы «избегать дополнительной эскалации» после сообщений об артиллерийских обстрелах, когда иракские правительственные войска начали так называемую «большую операцию против курдских позиций» у богатого нефтью города Киркук.

Эти действия правительства происходят через три недели после того, как курдские чиновники провели референдум о независимости своего автономного региона и прилегающих территорий, включительно с городом Киркук. Курдские чиновники заявили, что жители проголосовали за независимость, Багдад заявляет о незаконности такого референдума.