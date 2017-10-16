США призвали иракские и курдские силы избегать эскалации конфликта

Представители власти США призвали иракские и курдские силы «избегать дополнительной эскалации» после сообщений об артиллерийских обстрелах, когда иракские правительственные войска начали так называемую «большую операцию против курдских позиций» у богатого нефтью города Киркук, как пишет "Радио свобода".

Вечером 15 октября Пентагон заявил, что «все субъекты» в регионе должны сосредоточить внимание на общей угрозе экстремистской группировки «Исламское государство». Военные США добавили, что дальше поддерживают «единый Ирак», и диалог является лучшим вариантом для устранения напряженности между федеральным правительством в Багдаде и лидерами автономии Курдистана на севере Ирака.

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Комментарии представителей США следуют по неподтвержденным сообщениям агентства France-Presse о том, что иракские и курдские силы обменялись артиллерийскими ударами на юг от города Киркук. Курдский информационный портал также сообщил об этом.

Сообщения о возможных столкновениях между двумя союзниками США появляются через три недели после того, как курдские чиновники провели референдум о независимости своего автономного региона. Это голосование Багдад называет незаконным.