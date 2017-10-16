США стремятся не допустить превращения Ирана во вторую Северную Корею - Хейли

Соединенные Штаты не выходят из соглашения с Ираном по атому в надежде, что смогут улучшить ситуацию, связанную с иранской ядерной программой, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на NBC.

"Я думаю, сейчас ясно, что мы не выходим из сделки. И это потому, что мы надеемся улучшить нынешнюю ситуацию. Это - наша цель", - сказала дипломат.

Читайте такжеИран пообещал усилить "баллистическую программу" в ответ на давление США

Она пояснила, что нынешнее внимание США к Ирану и соглашению по атому связано с тем, что Соединенные Штаты стремятся не допустить создания Тегераном ядерного оружия, как это имеет место с КНДР.

"То, что мы сейчас говорим в отношении Ирана, это то, что мы не позволим, чтобы он превратился в следующую Северную Корею", - заявила Хейли.

Как сообщал УНИАН, президент США объявил о новой стратегии действий в отношении Ирана, который контролируется «режимом фанатиков». Трамп не подтвердил, что исламская республика выполнила ядерное соглашение, это создает возможность для выхода США из нее.