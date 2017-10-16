Макрон после нападения в Марселе обещает высылать мигрантов-преступников без документов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что любой иностранец без документов, который совершил преступление, будет депортирован. Это заявление прозвучало в воскресенье, 15 октября, в интервью телеканалам TF1 и LCI, передает Deutsche Welle.

Две недели назад тунисец Ахмед Ханачи ножом убил двух женщин на вокзале в Марселе.

"Мы прибегнем к самым жестким мерам, мы сделаем то, что мы должны сделать", - заявил Макрон.

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29-летнего Ханачи арестовали за два дня до атаки после кражи в магазине в Лионе. Он был известен полиции как мелкий преступник, алкоголик и наркоман.

То, что его отпустили на следующий же день после кражи, по мнению Макрона, указывает на "серьезные пробелы" в работе с иностранцами с проблемными документами.

После атаки в Марселе Ханачи застрелили полицейские. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, но следователи выразили сомнение, что злоумышленник имел связи с исламистами.

Как сообщалось, на днях специальные следователи в Германии опубликовали отчет, в котором указывалось на просчеты в работе немецкой полиции, которая могла бы предотвратить теракт в Берлине в декабре 2016 года, если бы своевременно задержала террориста - Аниса Амри. Тунисец Амри также был известен правоохранителям как преступник и должен быть депортирован.