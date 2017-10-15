Маргарет Этвуд стала лауреатом Премии мира немецких книготорговцев

Канадская автор и активистка Маргарет Этвуд в воскресенье, 15 октября, на Франкфуртской книжной ярмарке получила Премию мира немецких книготорговцев.

Эта престижная награда присуждается писателям, художникам, ученым и общественным деятелям, которые сделали весомый вклад в укрепление мира, сообщает Deutsche Welle.

Писательница известна своей книгой «Рассказ служанки», по которой снят одноименный сериал.

«Истории имеют чрезвычайную силу. Они меняют то, как люди думают и чувствуют, к худшему или к лучшему», - заявила в віступлении во время награждения Этвуд.

Председатель Биржевого союза немецкой книготорговли Хайнрих Ритмюллер назвал писательницу «поборницей мира и свободы», которая открыла глаза на то, «каким мрачным может быть мир».

Маргарет Этвуд известна не только как писательница и критик, но и как активистка экологического движения и феминистка. Она - лауреат Букеровской премии, которой награждают за лучший англоязычный роман года, а также многократная её номинантка. Книги Этвуд переведены на тридцать языков мира.

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Премию мира немецких книготорговцев, которая составляет в денежном эквиваленте 25 тысяч евро, учредили в 1950 году. Среди ее лауреатов - такие выдающиеся личности, как врач и философ-гуманист Альберт Швейцер, писатель и художник Герман Гессе, философ и психолог Карл Ясперс, детская писательница Астрид Линдгрен, литературовед и диссидент Лев Копелев, драматург и политик Вацлав Гавел, прозаик Орхан Памук и белорусская писательница Светлана Алексиевич.