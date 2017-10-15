В Австрии проходят досрочные парламентские выборы

В Австрии 15 октября открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах. 6,4 миллиона граждан страны с правом голоса выбирают между 16 партиями. Об этом пишет DW.

Процесс голосования продлится до 17:00 по местному времени (18:00 по киевскому), данные экзит-поллов ожидаются сразу после закрытия участков, официальные результаты - не раньше четверга, 19 октября.

Читайте такжеБольшинство немцев положительно относятся к вероятному четвертому сроку Меркель на посту канцлера - СМИ

Фаворитом считается консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с кандидатом на пост канцлера, действующим министром иностранных дел Себастіаном Курильщиком (Sebastian Kurz). Опросы предрекают нынешнему главе правительства и лидеру Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристиану Керна (Christian Kern) второе место. В парламент, согласно соцопросам, также должен попасть правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС), преодолеть четырехпроцентный барьер могут и Зеленые, а также либеральная партия NEOS - Новая Австрия и либеральный форум".

Досрочные выборы в парламент Австрии происходят за год до запланированного срока, поскольку летом этого года коалиция социал-демократов и консерваторов (СДПА и АНП) развалилась.