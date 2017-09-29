Трамп поздравил Меркель с победой на выборах в Бундестаг

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поздравил ее с победой на парламентских выборах. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

В ходе беседы лидеры стран также обсудили кризис на Корейском полуострове и ядерную сделку с Ираном.

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Итоги выборов в бундестаг стали известны 25 сентября. Согласно результатам, альянс Меркель ХДС/ХСС набрал 33% голосов.