Путин открыл фестиваль молодежи, участники которого отправятся в оккупированный Крым

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии российского «Всемирного фестиваля молодежи и студентов», участникам которого обещают посещение аннексированного Крыма. Об этом информирует сайт президента России, передает Крым. Реалии.

Читайте такжеФранцузские политики, открывавшие "представительство ДНР" в Марселе, ездили на оккупированный Донбасс - СБУОтмечается, что фестиваль пройдет с 14 по 22 октября в России. В плане мероприятий -посещение аннексированного Крыма.

Ранее Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону, посольство Украины в Молдове и посольство Украины в Турции призывали участников и делегатов российского «Всемирного фестиваля молодежи и студентов» не посещать аннексированный Крым в рамках мероприятия.