Старый город сирийской Ракки освободили от "Исламского государства"

Демократические силы Сирии освободили город Ракка от боевиков террористической организации "Исламское государство".

Читайте такжеСилы коалиции США в Сирии окружили боевиков в городе Ракка Об этом сообщил специальный представитель президента США при международной антитеррористической коалиции Бретт Макгерк в своем "Твиттере".

"Демократические силы Сирии за последние 48 часов полностью освободили Старый город Ракки (долгое время он был крепостью исламистов) и эвакуировали тысячу гражданских лиц", - сообщил Макгерк.

Ракка была провозглашена столицей "Исламского государства", поскольку именно она стала первым городом, который полностью перешел под контроль террористической организации. В январе 2014 го боевики выбили из города отряды повстанцев Сирийской свободной армии, а правительство Сирии потерял контроль над городом еще раньше - весной 2013 года.