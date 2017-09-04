Старый город сирийской Ракки освободили от "Исламского государства"
Старый город Ракки долгое время был оплотом террористов "Исламского государства".
Демократические силы Сирии освободили город Ракка от боевиков террористической организации "Исламское государство".
Читайте такжеСилы коалиции США в Сирии окружили боевиков в городе Ракка Об этом сообщил специальный представитель президента США при международной антитеррористической коалиции Бретт Макгерк в своем "Твиттере".
"Демократические силы Сирии за последние 48 часов полностью освободили Старый город Ракки (долгое время он был крепостью исламистов) и эвакуировали тысячу гражданских лиц", - сообщил Макгерк.
Ракка была провозглашена столицей "Исламского государства", поскольку именно она стала первым городом, который полностью перешел под контроль террористической организации. В январе 2014 го боевики выбили из города отряды повстанцев Сирийской свободной армии, а правительство Сирии потерял контроль над городом еще раньше - весной 2013 года.